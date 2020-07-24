Ekrem İmamoğlu kurulmamış şirkete organizasyon işini vermiş!

İBB'DEN 29 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDE HARCAMA TALİMATI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün, 29 Ağustos 2019 tarihli "Harcama Talimatı" yazısında "Temsili Ağırlama ve Tören Giderleri kapsamında yapılan harcamalar. 29 Ağustos tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı İçin Organizasyon Hizmet Alımı" ifadeleri yazıyor.