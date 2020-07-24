Ekrem İmamoğlu kurulmamış şirkete organizasyon işini vermiş! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmesine yönelik skandal büyüyor. İmamoğlu'nun kurulmamış şirkete organizasyon işini verdiği ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 24.07.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 08:59
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmesine yönelik skandal büyüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR KURULMAMIŞ ŞİRKETE ORGANİZASYON İŞİ VERİLMİŞ
Ekrem İmamoğlu'nun kurulmamış şirkete organizasyon işini verdiği ortaya çıktı. Şirketin organizasyondan 5 gün sonra kurulduğu, şirket kuruluşundan bir gün sonra da fatura kestiği tespit edildi.
Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda 29 Ağustos 2019'da gerçekleşen toplantıya; CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı katılmıştı. Söz konusu organizasyonun GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldığı iddia edilmişti.
ŞİRKET, ORGANİZASYONDAN 5 GÜN SONRA KURULMUŞ
Organizasyonu yapan GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2 Eylül 2019 tarihinde kurulduğu, şirketin 3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne fatura kestiği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu'nun kurulmamış şirkete organizasyon işini vermesi, şirketin organizasyondan beş gün sonra kurulmasını dikkat çekiyor.
İBB'DEN 29 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDE HARCAMA TALİMATI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün, 29 Ağustos 2019 tarihli "Harcama Talimatı" yazısında "Temsili Ağırlama ve Tören Giderleri kapsamında yapılan harcamalar. 29 Ağustos tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı İçin Organizasyon Hizmet Alımı" ifadeleri yazıyor.