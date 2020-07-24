Sınava sayılı günler! DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? DGS yerleri belli oldu mu 2020?

DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? DGS yerleri belli oldu mu 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından Dikey Geçis Sınav başvuruları 3 Temmuz'da açıklanmıştı. Başvuru yapanlar artık gözlerini sınav tarihi hakkında yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? DGS yerleri belli oldu mu 2020? Detaylar haberimizde...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 09-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti.

Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 3 Temmuz'da ÖSYM, geç başvuruları aldı. Adaylar sınav gününü beklemeye başladı.

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DGS 2020 9 Ağustos 2020'de gerçekleşecek.