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CHP'den İznik Ayasofya Camii için skandal istek

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını sindiremeyen , Bursa'daki İznik 'nin müze olmasını istedi. CHP’li Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi skandal açıklamasında, "Ayasofya açılıyorsa bizim ’mız küçücük bir yer, İznik’in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun" dedi.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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CHP'den İznik Ayasofya Camii için skandal istek

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP'li Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi Osman Ayradilli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya'mız küçücük bir yer, İznik'in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun" dedi.

SKANDAL İSTEK

CHP'li Osman Ayradilli, İznik Ayasofya Camii'nin müze olmasını talep etti.

İznik konsülünün değerli olduğunu belirten Ayradilli, İznik Ayasofya Camii'nin müzeye dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

Ayradilli mecliste şunları söyledi:

"İznik konsülün toplandığı çok değerli bir mekân olan Ayasofya'nın da ibadetten çok daha fazla bir şekilde İznik'in turizmine kalkındırmak amacıyla artık başka camilerde ibadet olup oraya sadece müze olarak kullanılmasında bir de yarar vardır diyoruz. Çünkü o yıllarda bu Ayasofya İstanbul'da meşhur Ayasofya, Hacı Sofi Ayasofya, açılamadığı için baskılardan dolayı ki rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya'mız küçücük bir yer İznik'in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun."

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