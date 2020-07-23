İşte Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından ilk namaz öncesinde tüm detaylar dikkat çekti. Ayasofya Camii'nin freskleri kapatacak perdeler görüntülendi. İşte dikkat çeken perde düzeni.
Ayasofya'nın içerisinden cami statüsüne geçmesinin ardından ilk görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde fresklerin kapatıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami statüsüne geçmesinin ardından yarın Cuma namazı kılınacak olan Ayasofya'da incelemelerde bulundu.
Görüntülerde Ayasofya'daki fresklerin kapatıldığı görüldü.
1 DAKİKA İÇİNDE KAPANIP AÇILACAK
Ayasofya'da mozaik ve fresklerin kapatılması için bir dakikada açılıp kapanan elektronik raylı sistem perde kullanılacağı belirtilmişti. Bu bilgiye göre imparatorların taç giyme tören yeri omphalion ise halının altında kalacak.
ZEMİNİNE 2 KAT KEÇE SERİLDİ
Doğu Roma döneminde imparatorların törenle taç giydikleri; bugünse müezzin mahfilinin önünde bulunan kendi türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen bin yıllık 'omphalion' döşeme mozaiği, cami için yere serilecek halının altında kalacak.
Ayasofya'nın yer döşemesinin zarar görmemesi için halının altına önce iki kat keçe konulacağı kaydedildi. Camide kullanılacak halının rengi de turkuaz olarak belirlendi