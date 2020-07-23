İşte Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler

1 DAKİKA İÇİNDE KAPANIP AÇILACAK

Ayasofya'da mozaik ve fresklerin kapatılması için bir dakikada açılıp kapanan elektronik raylı sistem perde kullanılacağı belirtilmişti. Bu bilgiye göre imparatorların taç giyme tören yeri omphalion ise halının altında kalacak.