23 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 21 cami Ayasofya için sabaha kadar açık olacak

21 cami Ayasofya için sabaha kadar açık olacak

86 yıl sonra ibadete açılan 'nde ilk namaz için bekleyen vatandaşların ihtiyaçları için 21 cami sabaha kadar açık olacak. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak olan Ayasofya Camii'nin çevresindeki 21 cami açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2020
ABONE OL
21 cami Ayasofya için sabaha kadar açık olacak

Yarın açılacak Ayasofya Camii'ni ziyaret edecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için İstanbul'da 21 cami sabaha kadar açık olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yarın kılınacak Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne gelecek vatandaşlara hizmet vermesi için İstanbul'da 21 cami belirlendi.

Ayasofya Camii'ne yakın olan bu camiler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sabaha kadar açık olacak.

Belirlenen bu camiler şu şekilde:

"İshakpaşa Camisi, Akbıyık Camisi, Kapıağası Camisi, Laleli Camisi, Nakilbent Camisi, Pertevniyel Camisi, Beyazıt Camisi, Gazi Atikalipaşa Camisi, Kaliçeci Hasan Camisi, Hoca Piri Camisi, Köprülü Camisi, Mimar Hayrettin Camisi, Firuzağa Camisi, Yerebatan Camisi, Molla Fenari Camisi, Cezeri Kasım Paşa Camisi, Nuriosmaniye Camisi, Sokullu Mehmet Paşa Camisi, Sultanahmet Camisi, Hacı Beşirağa Camisi, Nalbant Camisi."

Son dakika: Başkan Erdoğandan Ayasofya Camiinde son inceleme... SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYASOFYA CAMİİ'NDE SON İNCELEME...
İşte Ayasofya Camiindeki freskleri kapatacak perdeler İŞTE AYASOFYA CAMİİ'NDEKİ FRESKLERİ KAPATACAK PERDELER
Gençlik ecdadın izinde Ayasofyada büyük heyecan... GENÇLİK ECDADIN İZİNDE AYASOFYA'DA BÜYÜK HEYECAN...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA