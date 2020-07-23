Başkan Erdoğan yarın Cuma namazı ile açılacak Ayasofya Camii'ne gitti. Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı.