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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti! İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler
Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından ilk namaz yarın (24 Temmuz) kılınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı öncesinde eşi Emine Erdoğan ile Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler.
Giriş Tarihi: 23.07.2020 19:45Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 19:47