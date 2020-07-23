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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti! İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti! İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından ilk namaz yarın (24 Temmuz) kılınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı öncesinde eşi Emine Erdoğan ile Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 19:45 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 19:47
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti! İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler

Başkan Erdoğan yarın Cuma namazı ile açılacak Ayasofya Camii'ne gitti. Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti! İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler

Ayasofya Camisi'nin cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacağı yarınki programda, toplumun tüm kesiminden davetliler yer alacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti! İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler

Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararının ardından, tarihi gün için gerekli bütün hazırlıkları ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde tamamladı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti! İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler

Diyanet İşleri Başlanlığınca, caminin kapasitesi, camide devam eden restorasyon çalışmaları titizlikle takip edilerek, Kovid-19 salgını nedeniyle, kılınacak ilk cuma namazı için çeşitli tedbirler alındı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti! İşte Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler

Bu çerçevede tüm camilerde olduğu gibi Ayasofya'da da sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak, kısıtlı sayıda cemaat alınmasına karar verildi.