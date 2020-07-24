Ulu mabedin sessizliği sona eriyor! İşte Ayasofya Camii'nde yapılan tüm hazırlıklar

101 AMBULANS

Hürriyet'in haberine göre, namaza gelenlere ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Alanda 736 sağlık personeli, biri helikopter ambulans olmak üzere toplam 101 ambulans görev yapacak. Ayrıca alana girişlerde polis araması olacağı için 'çanta getirilmemesi' istendi.

OKUNACAK HUTBE

Ayasofya'da bugün okunacak hutbede, özetle "Ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya cemaatine kavuşuyor. Bir caminin yapılması ve varlığını koruması için gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz cennetle müjdeler. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih'in emanetidir" denilecek.

İETT TAŞIYACAK

İstanbul dışından otobüsle gelenler için Yenikapı Etkinlik Alanı park yeri olarak tahsis edildi. Otobüslerden inenler İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı'ya kadar ücretsiz taşınacak. Gruplar buradan namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye yürüyecek.