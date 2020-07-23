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Son dakika: Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinler kim? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

İşleri Başkanı , 'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi. Buna göre; Prof. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topcuoğlu Ayasofya'ya imam olarak atandı.

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Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Son dakika: Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinler kim? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

İşleri Başkanı , 'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi.

Son dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak Cuma namazı öncesi Prof. Ali Erbaş'tan flaş açıklama AYASOFYA CAMİİ'NDE KILINACAK CUMA NAMAZI ÖNCESİ PROF. ALİ ERBAŞ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Ali Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde;

3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz.

İlk defa Prof.Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz.

Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.

Ayasofya'da görev alacak müezzinler: Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş.

AYASOFYA CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE YARIN KILINACAK CUMA NAMAZI ÖNCESİ İCRA EDİLECEK PROGRAM BELLİ OLDU

86 yıl aradan sonra yarın kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu.

Sabah saat 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

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