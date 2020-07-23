Son günler! AÖF yaz okulu kayıt ne zaman bitiyor? 2020 Açıköğretim yaz okulu sınavları nasıl olacak?
Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği yaz okulu kayıtları 20 Temmuz'da başlamıştı. Yaz okulu sınavlarına sayılı günler kala kayıt yaptırmak isteyen adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Anadolu Üniversitesi tarafından kayıtların son gün tarihi açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu kayıt ne zaman bitiyor? 2020 Açıköğretim yaz okulu sınavları nasıl olacak? İşte merak edilenler...
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yaz okulu kayıtları 20 Temmuz'da başladı. 2019-2020 döneminde uygulanacak yaz okulu sınavlarının detayları merak ediliyordu. AÖF'ün yayımladığı duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, AÖF yaz okulu kayıt ne zaman bitiyor? 2020 Açıköğretim yaz okulu sınavları nasıl olacak? Sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
2019-2020 yaz okulu kayıtları 20 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler kayıtlarını https://aof.anadolu.edu.tr/kayit adresinden yapabilecekler.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?
Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
YAZ OKULU SINAVLARI TEMMUZ VEYA AĞUSTOS AYLARINDA YAPILAMAZ MI?
Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca, "Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere 5 haftadan az olamaz". Başvuru, eğitim ve sınavlara hazırlık süreçleri dikkate alındığında, yz okulu sınavları ancak Eylül ayı başında gerçekleştirilebilmektedir.
NOT YÜKSELTMEK İÇİN YAZ OKULUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?
Genel not oralamanız 2,00'ın altında ise koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz.
AÖF 3 DERS SINAVI VAR MI?
2019-2020 döneminde üç ders sınavı uygulanmayacak. Üç ders sınavı yerine, kayıt ya da ders seçimi için ön şart gerektirmeyen ve tüm öğrencilerin istedikleri beş dersi alabileceği yaz okulu uygulanacak.