Yunanistan, Ayasofya'nın açılacağı tarih olan 24 Temmuz'u yas ilan etti
Yunanistan Kilisesi, Ayasofya'nın açılacağı 24 Temmuz Cuma gününü “yas günü” ilan etti. İlk namazın kılınacağı 24 Temmuz'da, Yunanistan'da bayraklar yarıya indirilecek.
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86 yıl sonra ilk namaz, yine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 24 Temmuz'daki cuma namazı ile kılınmış olacak.
YUNANİSTAN'DA YAS İLAN EDİLDİ
Ayasofya'da ilk namaz heyecanına son 2 gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.
86 yıl sonra ilk namaz, yine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 24 Temmuz'daki cuma namazı ile kılınmış olacak.
YUNANİSTAN'DA YAS İLAN EDİLDİ
Ayasofya'nın cami olmasından bu yana tepkilerini uluslararası arenaya taşıyan Yunanistan, Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini yas ilan etti.
Kararla birlikte 24 Temmuz'da Yunanistan'daki tüm kiliselerdeki çanlar Ayasofya için çalacak, bayraklar Ayasofya için indirilecek.