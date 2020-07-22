Yunanistan, Ayasofya'nın açılacağı tarih olan 24 Temmuz'u yas ilan etti

Ayasofya'da ilk namaz heyecanına son 2 gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

86 yıl sonra ilk namaz, yine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 24 Temmuz'daki cuma namazı ile kılınmış olacak.





YUNANİSTAN'DA YAS İLAN EDİLDİ

Ayasofya'nın cami olmasından bu yana tepkilerini uluslararası arenaya taşıyan Yunanistan, Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini yas ilan etti.

Kararla birlikte 24 Temmuz'da Yunanistan'daki tüm kiliselerdeki çanlar Ayasofya için çalacak, bayraklar Ayasofya için indirilecek.