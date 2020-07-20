Mimar-Restoratör Furkan Al: Ayasofya Camisi'ne ait bazı eserler müzeye çevrilirken yapıdan uzaklaştırıldı

Mimar-Restoratör Furkan Al, Fatih Sultan Mehmet'in Vakfiyesi, Ayasofya Camisi'nde müze dönemi öncesinde bulunan hat eserleri ve bugün mevcut olan eserlere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Vakfın, bir şeyin intifa veya mülkiyetinin kamu yararına tahsis edilip devamlı olarak başkalarının mülk edinmesini engellemek ve durdurmak manasına geldiğini ifade eden Al, Osmanlı vakıf geleneği içerisinde Fatih Vakfiyesi'nin önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Arşivlerde Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesine ait bugüne ulaşan birçok nüsha bulunduğunu aktaran Al, "Bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından tescillendirilen orijinal vakfiye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde bulunmaktadır. Vakfiyenin uzunluğu 65,30 metre olup rulo halindedir." diye konuştu.

Ayasofya Camisi ve bitişiğindeki medresesi dışında vakfiyede Fatih Külliyesi, Zeyrek Camisi, Eski İmaret Camisi, Darü'l-Feth Galata Camisi, Şeyh Vefa-zade Camisi, Rumeli Hisarındaki Kulle-i Cedide'de bulunan cami ve Kalenderhane Camisi'nin zikredildiğini kaydeden Al, bu yapıların tüm personel ve bakım onarım giderlerinin karşılanması için birçok köy, dükkan, çarşı, han ve hamam gibi gelir getirici yapıların listesinin, vakfiyenin büyük bölümünü oluşturduğunu anlattı.