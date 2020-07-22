Bakan Bekir Pakdemirli: Orman yangınlarıyla mücadelede 'Yangın-Cell Haberleşme Sistemi' kurduk

'300 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAKTIR'

E-Tarım Portalı'nın; Bakanlığın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemlerini tek çatı altında toplayan online bir sistem olduğunu kaydeden Bakan



Pakdemirli şöyle konuştu:



"Yani her bir iş için il/ilçe müdürlüğüne gitmeden, her bir işlem için ayrı ayrı sistemlere girmeden, E-tarım Portalı üzerinden yüzlerce hizmete tek çatıda ulaşabileceksiniz. Sisteme etarim.gov.tr web adresinden giriliyor. Android veya IOS uygulamaları ile sistemi cep telefonunuza veya tabletinize indirebilirsiniz. Çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere toplam 138 hizmeti buradan sunuyoruz. Bir çiftçi; yıl içerisinde ÇKS, destek başvuruları, hayvanları ile ilgili iş ve işlemleri için il/ilçe müdürlüğüne ortalama 3 ila 8 defa gidiyor. E-tarım portalı sayesinde bir kez bile il/ilçe müdürlüğüne gitmeden, işlemini dijital olarak yapmasını sağlayabilirsek; Türkiye'deki 2,7 milyon çiftçi için 2,7 milyon saat tasarruf etmiş oluruz. Ya da 55'lik bir traktörle, 1 saatte ortalama 5 dekar arazinin işlemesi yapılırsa, 2,7 milyon saatte 13,5 milyon dekar arazi işlenebilir. Bu da Türkiye'deki mısır ekili 6,4 milyon dekar arazinin 2 katından fazlasının işlenmesi demektir. Mali faydasına bakacak olursak; yine bu sistem sayesinde üreticimiz işlemlerini dijital olarak yaparsa, yılda ortalama 110 lira tasarruf etmiş olacaktır. 2,7 milyon çiftçimiz için de yaklaşık 300 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. Bu miktar ile 157 bin ton buğday tohumu alınabilir. Bu tohum ile 7,1 milyon dekar arazide, 2,5 milyon ton buğday hasat edilebilir. Böylece ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlanacaktır."