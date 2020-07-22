22 Temmuz 2020, Çarşamba
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MSB'den açıklama: Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermedi

Hudut birliklerince, yasa dışı yollardan 'ye getirilmeye çalışılan 8 bin 780 paket sigara, 85 bin hap, 24 kilogram esrar, 53 kilogram uyuşturucu, 4 bin 716 gram kubar esrar, 24 cep telefonu, 1334 tıbbi ilaç ve 734 zirai ilacın ele geçirildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020
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MSB'den açıklama: Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermedi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 bin 780 paket sigara, 85 bin uyuşturucu hap, 24 kilogram esrar, 53 kilogram uyuşturucu, 4 bin 716 gram kubar esrar, 24 cep telefonu, 1334 tıbbi ilaç ve 734 zirai ilaç ele geçirildi."

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