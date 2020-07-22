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Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Gülistan Doku açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı , 'de kaybolan üniversite öğrencisi 'yu arama çalışmaları hakkında konuştu. Çataklı, "Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da pazartesi gününden itibaren başladı." dedi. A Haber muhabiri Fırat Öztürk ise, barajın tahliyesinin yaklaşık 15 gün süreceğini bildirdi. Gülistan Doku için, bu aramadan da sonuç çıkmazsa cinayet üzerinde durulacak Rus asıllı eski sevilisi Zaynal Abakarov, Türkiye’ye getirildi ve bu yönde çalışmalar yürütülecek.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Gülistan Doku açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı , 'de kaybolan üniversite öğrencisi 'yu arama çalışmaları hakkında konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Gülistan Doku açıklaması! Bulunmazsa eski sevilisi Zaynal Abakarov... | Gülistan Doku bulundu mu? İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ÇATAKLI'DAN GÜLİSTAN DOKU AÇIKLAMASI! BULUNMAZSA ESKİ SEVİLİSİ ZAYNAL ABAKAROV... | GÜLİSTAN DOKU BULUNDU MU?


Çataklı, "Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da pazartesi gününden itibaren başladı. Hedef, mümkün olduğu kadar barajın, en azından köprünün etrafındaki alanın kurutularak çalışmayı gözle de görülür bir şekilde sonuçlandırmaya gayret etmek. O sebeple teknik arkadaşlar da çalışıyorlar ama fiilen barajın boşaltılması çalışması başladı." dedi.

SONUÇ ÇIKMAZSA NE OLACAK?

A Haber muhabiri Fırat Öztürk ise, barajın tahliyesinin yaklaşık 15 gün süreceğini bildirdi.

Gülistan Doku için, bu aramadan da sonuç çıkmazsa cinayet üzerinde durulacak. Rus asıllı eski sevilisi Zaynal Abakarov Türkiye'ye getirildi ve bu yönde çalışmalar yürütülecek.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, 'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün yanı sıra İl Afet ve Müdürlüğü () ekiplerince zaman zaman Uzunçayır Baraj Gölü ile göle su sağlayan akarsuyun bulunduğu Dinar Köprüsü mevkisinde yoğunlaştırılan ve dalgıçlar, arama kurtarma köpekleri ve botların desteğinde günlerdir sürdürülen çalışmalarda Doku'ya ulaşılamadı.

NELER YAŞANDI

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.

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