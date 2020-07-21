Son dakika... Kahvehanelerde yasak kalktı mı? İçişleri Bakanlığı tarafından işletmeler ile ilgili yeni genelge yayımlandı. Genelgeye göre, lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerleri için saat kısıtlaması kaldırıldı. Bu gelişmelerin ardından kahvehanelerde devam eden oyun yasağının kalkıp kalkmadığı araştırılıyor. Peki, kahvelerde yasak kalktı mı? Kahvehanelerde oyun okey, kağıt, tavla ne zaman serbest olacak?

KAHVELERDE YASAK KALKTI MI?

Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Yayımlanan genelgede oyun yasağı ile ilgili bilgi yer almıyor.