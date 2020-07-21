Başkan Erdoğan: Hakkını söke söke alan bir ülke olarak devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan, "Türk Milleti, vatandaşı ve güvenlik güçleri ile istiklal ve istikbal mücadelesini adım adım zafere taşımaktadır. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız." dedi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhur ittifakı bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. 15 Temmuz gecesi milletimiz dünya demokrasi tarihine geçmiştir. Yılbaşından bu yana koronavirüs belasıyla salgın olarak tahribatına karşı dünyanın yalpaladığı bir dönemde Türkiye dimdik ayakta durarak farkını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrudan milletin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur.

"ADIM ADIM HEDEFLERİMİZE DOĞRU İLERLERKEN…"

Bu reformun sahibi milletimizin kendisidir. Yeni sistemde yürütme, yasama, yargı organları arasındaki ilişkiyi çok daha netleştirdik. Her değişim gibi bunun da oturması zaman alacaktır. Adım adım hedeflerimize doğru ilerlerken bunların da üstesinden geliyoruz.

AYASOFYA MESAJI

Ülkeyi imar ederek milletin kalbini kazanmak olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Ayasofya'yı yeniden Fatih'in vakfiyesine uygun olarak müzeden camiye dönüştürme kararımız da bu anlayışın ürünüdür.

İster ülkemizin içinde ister dışında, ister İdlib'de, ister Libya'da saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Etki alanımızdaki her yerde adaleti, hakkı, hukuku hayata geçirerek farkımızı ortaya koyacağız. Kimsenin toprağında, doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını bugüne kadar yaptıklarımızla ispatladık.

"YENİ SİSTEMDE BAKANLIK SAYISINI 16'YA İNDİRDİK"

Yönetim yapımızda köklü değişikliklere gittik. Hayatımızın hiçbir döneminde olduğu gibi 'Biz yaptık, en doğrusu budur' gibi bir inatlaşmaya gitmiyoruz. Daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır. Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya indirdik. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde cumhurbaşkanı, bakanlıklar, başkanlıklar, kurumlar, ofisler bulunuyor. Cumhurbaşkanı olarak milletin doğrudan yetki verdiği yürütmenin sorumlusuyuz.

MİLLETİMİZE KESİNTİSİZ HİZMET SUNDUK

Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk. Kovid-19 salgını sürecinde dijitalleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dijital Türkiye'deki kurum sayısını 664'e ulaştırdık.

Kovid-19 salgını sürecinde dijitalleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Vatandaştan talep edilen belge sayını yüzde 95 azalttık. Dijital Türkiye'deki kurum sayısını 664'e ulaştırdık. Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında planladığımız 2 bin 384 ana eylemin yüzde 93'ünü tamamladık.

ÖĞRETMENLERİN ÜCRETİ KONUSU

Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık. 2018 yılında ek ders ücreti ile birlikte bir öğretmenin eline aylık 4 bin 153 lira geçerken, bu rakam yüzde 25'lik artışla 5 bin 177 liraya ulaştı.

Uzaktan eğitimde aktif kullanılan EBA sistemi 3,1 milyar tıklanma sayısıyla Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'uncu internet sitesi, dünyada ise 3'üncü eğitim sitesi oldu. TRT EBA'da yapılan 2 bin 516 saat yayın üzerinden de 7,4 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen sistemi aktif olarak kullandı.





Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının artırılması amacıyla 2018-2020 yılları arasında 1.746 öğrenci devlet bursu ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmeye hak kazandı. Özellikle stratejik alanlarda öğrenim gören devlet burslusu öğrenci oranı yüzde 25'lerden yüzde 40'lara ulaştı.

Yükseköğrenim harçlarını kaldırırken, 18 yıl önce sadece 45 lira olan aylık burs-kredi miktarını 2018 yılında 470 liraya, 2019 yılında 500 liraya, bu yıl ise 550 liraya yükselttik.