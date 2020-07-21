Son dakika: Komandolardan Pençe-Kaplan'da PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda komandoların tespit ettiği tüneldeki gizli bölmede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tespit edilen malzemelerin METİ timi tarafından imha edildiği belirtildi.