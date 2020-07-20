Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız." ifadelerine yer verdi.