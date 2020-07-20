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İstanbul'da polisimizi şehit eden alçaklar tutuklamaya sevk edildi

'da geçtiğimiz gün İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinde faaliyet yürüten ekiplerine düzenlenen hain saldırıda flaş bir gelişme yaşandı. Olay ardından gözaltına alınan 4 şahıs işlemleri ardından tutuklamaya sevk edildi. Serdar B. ifadesinde "Bir araç yanımıza yanaştı. Ben araçtaki kişiyi hasmımın adamlarına benzettim. Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım" dedi. Sabah'tan 'ın haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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İstanbul'da polisimizi şehit eden alçaklar tutuklamaya sevk edildi

'da İlçe emniyet müdürlüğü narkotik ekiplerinde faaliyet yürüten ekiplerine hain bir silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri bölgede başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru yaralandı.

ŞEHİT OLDU

Polislerin yaralanmasının ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı polisleri hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli polis memuru , hayatını kaybederek oldu. Kolundan yaralanan Polis memuru Yunus Nacar'ın tedavisi ise devam ediyor.

"OLAY YERİNE YAKIN BİR ÇÖP TENEKESİNDE..."

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis güçleri görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak şüpheli (O.I) ve (K.A) adlı şahıslar (1) adet silahla birlikte yakalandı. Olay yerine yakın bir çöp tenekesinde de silah bulundu. Firari şüpheli R.B.'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyon sonucu 4. Şahıs R.B. de kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Buradaki sorgu işlemleri de tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İFADESİNDE TEK TEK ANLATTI

Şahıslar Serdar B., "Arkadaşımla geziyordum. Bir araç yanımıza yanaştı. Ben araçtaki kişiyi hasmımın adamlarına benzettim. Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Diğer 3 şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim. Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım." ifadelerini kullandı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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