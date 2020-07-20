Avrupa'da birinci dünyada ikinci olacak! Zigana tünelinde hummalı çalışma

Toplantıda yaptığı konuşmada yatırımcı kamu kuruluşlarının İl Yatırım Takip Sisteminden alınan dönem raporlarının değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Gümüşhane'de toplam proje tutarı 7 milyar 451 milyon TL olan 175 proje bulunduğunu kaydeden Vali Vekili Anteplioğlu, "2020 yılı ödeneği 765 milyon 881 bin TL projelerimize dönem sonuna kadar 644 milyon 533 bin TL harcama yapılmıştır. 2020 yılı nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 84'dür. Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcaması 547 milyon 506 bin TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne, sektörler bazında yatırım harcamasına bakıldığında en fazla harcama 617 milyon 506 bin TL ile Ulaştırma-Haberleşme sektöründe gerçekleştirilmiştir. Toplam 175 projeden 10 proje tamamlandı, 96 proje devam etmekte, 56 proje ihale aşamasında, 13 proje henüz başlanılamayan durumdadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2020 yılı destek programları kapsamında 20 adet projeye 11 milyon 986 bin TL tutarında Ajans desteği sağlanmaktadır" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra sırasıyla yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri sunum eşliğinde kurul üyelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.