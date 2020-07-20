İNSANIN KENDİ MİLLETİNDEN BEKLENTİSİ OLMAZ

Türkiye'nin bizden bir beklentisi yok. Bizimde onlardan yok. İnsanın kendi milletinden beklentisi olmaz. Doğal hisler var doğal adımlar var. Ne varsa hangi durum varsa biz biliriz ki kardeş Türkiye bizim yanımızdadır. Ve aynısı bizim için de geçerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o kadar duygulu güçlü destek verdi. Azerbaycan'a Çavuşoğlu, Akar, kamuoyu insanlar... Herkes dedi ki biz yanınızdayız. Bu başkaları için çok güzel bir mesaj kimse Azerbaycan'a bir şey yapamaz bir kendi gücümüz var iki Türkiye gibi bir kardeşimiz var. Aynısı Türkiye için de geçerli.