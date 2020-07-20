Son dakika: Ermenistan neden Tovuz’a saldırdı? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim A Haber’e konuştu
Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Büyükelçi Tovuz'daki Ermenistan saldırısının ardından son durumu anlattı. Ermenistan'ın tarihinde de başka ülkelere kendini kullandırdığını hatırlatan İbrahim, saldırının karşılığının misliyle verildiğini belirtti. Büyükelçi, Türkiye'nin desteği hakkında ise teşekkürlerini iletti. "Türkiyenin kapılarının ve kalbinin bize hep açık olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanan İbrahim, kardeşlik mesajı verdi.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Büyükelçi Tovuz'daki Ermenistan saldırısının ardından son durumu anlattı. Ermenistan'ın tarihinde de başka ülkelere kendini kullandırdığını hatırlatan İbrahim, saldırının karşılığının misliyle verildiğini belirtti.
İşte Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in A Haber'e özel açıklamaları;
KARŞILIKLARINI KENDİ TOPRAKLARIMIZDA VERDİK
Ermenilerin bu gibi işlere burada başlaması farklı bir durum. Ermenistan ortak güvenlik anlaşma örgütünün üyesi. Burada Rusya ve Kazakistan var...Ve Ermenistan hiç bir zaman maksatını gizlemedi. Bu örgüt hep Ermanistan'ın tecavüz politikasına destek olsun. Biz karşılıklarını kendi topraklarımızda verdik. Ermenistan onların topraklarına girelim de vesile gibi kullanarak bu örgütü o devletleri hatta Rusya'nın da buraya katılmasını isterdiler. Bunu hiç bir zaman gizlemediler.
ERMENİSTAN KENDİ KARARINI VERMEKTE GÜÇLÜ DEĞİL
Ermenistan deyince genelde tarihe bakarız biz. Ermenistan çok zaman kendi gücüne değil kendisini diğerlerine kullandırarak, onların güçlerini kullanarak kendi maksatlarına ulaşmak çabasında olmuştur. Ve şimdi de bundan önce de bu çabaları gördük. Ama hangi güçler tarafından? Bu farklı bir soru. Ermenistan'ın kendi karar verme gücü güçlü değil. Diaspora var gücü büyük, büyük devlerin etkisi var. Bu da sır değil hep böyle oldu.
DİĞER DEVLETLER TÜRKİYE'NİN YAPTIĞINI YAPAMADI
Ermenistan bizim sivillerimize ateş açıyor. Bunlar cevapsız kalmıyor. Ama bu sadece bizim cevabımız olmamalı. Eğer bir devlet bir diğerinin topraklarına tecavüz ediyorsa, sivillerini öldürüyorsa dünya kamuoyu özellikle de bu münakaşayı çözmek için görevli olan ABD, Fransa, Rusya AGİT iş birliği eş başkanları direkt olarak söylemeli bunu. Bakın, kardeş Türkiye de grubun üyesi. Türkiye net söylüyor bunu kardeşimiz. Doğal bir şey. Ama başka şekilde de doğal çünkü Türkiye'miz dünya kamuoyunun en sorumlu uluslararası hukuka en değer veren devlettir. Türkiye uluslararası hukuku her seferde en üst seviyede tuttu. Diğer devletler de bunu yapmalı.
İNSANIN KENDİ MİLLETİNDEN BEKLENTİSİ OLMAZ
Türkiye'nin bizden bir beklentisi yok. Bizimde onlardan yok. İnsanın kendi milletinden beklentisi olmaz. Doğal hisler var doğal adımlar var. Ne varsa hangi durum varsa biz biliriz ki kardeş Türkiye bizim yanımızdadır. Ve aynısı bizim için de geçerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o kadar duygulu güçlü destek verdi. Azerbaycan'a Çavuşoğlu, Akar, kamuoyu insanlar... Herkes dedi ki biz yanınızdayız. Bu başkaları için çok güzel bir mesaj kimse Azerbaycan'a bir şey yapamaz bir kendi gücümüz var iki Türkiye gibi bir kardeşimiz var. Aynısı Türkiye için de geçerli.
TÜRKİYE'NİN KAPILARI DA KALBİ DE BİZE AÇIKTIR
Değişen hiç bir şey yok. Türkiye Azerbaycan'a ne istiyorsa verecek denildi. Her zaman verdi de. Kapalı bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman söyledi. Türkiye'nin neyi varsa hep bize açıktı. Dünden farklı olmayarak 2 yıl önceden farklı olmayarak Türkiye ile Azerbaycan çok sıkı iş birliğindedir. Tüm bu askeri konularda Azerbaycan ve Türkiye dün nasıl işbirliği yaptıysa o iş birliği bugün de devam ediyor. Ne ihtiyaç olursa olsun Azerbaycan bilir ki Türkiye'nin kapıları da kalbi de bize açıktır.
TÜRKİYE'NİN SİHA VE İHA'SI DÜNYA KAPSAMINDA
Bu dünya kamuoyu için çok önemli bir mesaj. Azerbaycan'ın alması değil. Niye hemen bunun ortaya çıktığı. Çünkü Türkiye'nin SİHA'sı İHA'sı dünya kapsamında artık. Bu Türkiye'miz için çok önemli bir şey. Azerbaycan değil başka ülke de olsa ilk olarak sorulacak şeydir Türkiye'den SİHA - İHA alıyor musun? Birlikte çalışacağız gücümüze güç katacağız. Bu İHA mı SİHA mı tank mı fark etmez.