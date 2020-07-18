18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Katolik rahip Manuel Musellem: Tarih ve kader Ayasofya'nın İslam'a dönmesini diledi

Katolik rahip Manuel Musellem: Tarih ve kader Ayasofya'nın İslam'a dönmesini diledi

ve  Başkanı Manuel Musellem, Başkan 'ın Ayasofya'yı camiye çevirme kararıyla tarihi binanın haysiyet ve onurunu artırdığını söyledi. Müsellem, "Bir Müslüman kiliseme saygı duyduğu sürece bana da saygı duyuyordur. Tarih ve kader, bu büyük kilisenin halkıyla birlikte İslam'a dönmesini diledi." görüşünü dile getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
ABONE OL
Katolik rahip Manuel Musellem: Tarih ve kader Ayasofya'nın İslam'a dönmesini diledi

Katolik bir rahip de olan Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem, sosyal medya hesabında paylaştığı Hristiyanlara hitabeden video kaydında, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Kilisemizin haysiyet ve onurunu artırdığının farkına varın." ifadelerini kullandı.

"TARİH VE KADER AYASOFYA'NIN İSLAM'A DÖNMESİNİ DİLEDİ"

Dünyadaki Hristiyanları Türkiye'nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açma kararını takdir etmeye davet eden Musellem, "Erdoğan, Ayasofya'yı herkesin ayakları altında çiğnenen bir müzeden, içinde Allah'ın adının anıldığı ve yüceltildiği, sevgi ve saygı duyulan camiye çevirdi." dedi.

Müsellem, "Bir Müslüman kiliseme saygı duyduğu sürece bana da saygı duyuyordur. Tarih ve kader, bu büyük kilisenin halkıyla birlikte İslam'a dönmesini diledi." görüşünü dile getirdi.

"KURAN-I KERİM OKUNACAK"

İspanya'daki ve Arap coğrafyasındaki bazı kiliselerin camiye, bazı camilerin de kiliseye çevrildiğini hatırlatan Musellem, Ayasofya'da daha önce incil okunduğunu, bundan böyle ise Kuran-ı Kerim okunacağını söyledi.

Bazı Avrupa kentlerinde ibadethanelerde Hristiyanlar ve Müslümanların sırayla ibadet ettiğini hatırlatan Musellem, "Onların kiliselerimizde ibadet etmelerine engel olmayın. Onlar bizim halkımız, biz de onların halkıyız. Biz onların eti ve kemiğiyiz, onlar da bizim etimiz ve kemiğimiz. Bir Hristiyan Müslüman'ı korumalı, bir Müslüman Arap da Hristiyan'ı korumalı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalından Ayasofya açıklaması CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN AYASOFYA AÇIKLAMASI
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikayadan Ayasofya açıklaması: Hazırlıklarımız devam ediyor SON DAKİKA: İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN 'AYASOFYA' AÇIKLAMASI: HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akardan Ayasofya açıklaması SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN 'AYASOFYA' AÇIKLAMASI
Ayasofya Camii özgürlüğüne kavuştu! O yazı söküldü AYASOFYA CAMİİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU! O YAZI SÖKÜLDÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA