AK Parti’nin kadın milletvekillerinden tecavüz skandalına sessiz kalan HDP’li vekillere tepki

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in de bir kadına tecavüzde bulunmasının SABAH Gazetesi'nde manşet olmasının ardından istifa etmesi kamuoyunda geniş yankı buldu. AK Parti'nin kadın milletvekilleri; HDP'li milletvekillerinin Tuma Çelik'in partisinden istifasının ardından suskun kalmasını eleştirdi.

KAN: "HDP MİLLETVEKİLLERİ ARKADAŞLARININ İSTİFASINI 'ASIL BİR DAVRANIŞ OLARAK' MI LANSE EDECEKLER?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan; "Meclis Genel Kurulu'nda PKK'nın kız-erken küçücük çocuklara, genç kızlara, delikanlılara yaptığı iğrençlikleri görmezden gelip 'kadın hakları' diye gece gündüz haykıran HDP milletvekilleri arkadaşlarının istifasını 'asil bir davranış olarak' mı lanse edecekler yoksa?" ifadelerini kullandı.

AYDEMİR: "HEM DAĞDA, HEM EVDE TERÖR"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir de; "Kadına şiddet, tecavüz, darp, işkence, tehdit süslü sözlerle yaratmaya çalıştıkları algıyı buyrun gerçeklerle yüzlerine çarpın... Kadın dernekleri tepkilerini göstermeli. Hem dağda, hem evde terör" dedi.

AKSAL: "BİR SORUŞTURMA' DEDİĞİNİZ 'BİR KADINA TECAVÜZ"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise; Sol Haber adlı internet sitesinin "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Çelik, partisinin zarar görmemesi için bu kararı aldığını belirtti" başlıklı haberini eleştirdi ve "'Bir soruşturma' dediğiniz 'bir kadına tecavüz'" ifadelerini kullandı.