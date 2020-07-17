17 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' açıklaması: Hazırlıklarımız devam ediyor

Son dakika haberi... , ’nin ibadete açılması için yapılan hazırlıkları inceledi. Yerlikaya, hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii’nin ibadete açılması için yapılan hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' açıklaması: Hazırlıklarımız devam ediyor

Danıştayın kararının ardından müze statüsünden camiye dönüştürülme kararı alınan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılacağı 24 temmuz Cuma günü için hazırlıklar sürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Ayasofya Camii'nde çalışmaları değerlendirmek amacıyla 3. koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Yerlikaya hazırlıkları yerinde inceledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii'nin ibadete açılması için yapılan hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

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