Ayasofya Camii özgürlüğüne kavuştu! O yazı söküldü

15 Temmuz Gazisi Sebahattin Ünal da, 15 Temmuz'da ağır bir yara aldığını ve yaklaşık 3-5 ay tedavi gördüğünü anlatarak, "O yarayı hiç kalbimde ve gönlümde hissetmedim. 60 yıldır ise kalbimde kanayan bir yara vardı, o da Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıydı. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun ve ona sonsuz dua ediyorum. Şu an bu yaramın iyileştiğini düşünüyorum. Yaklaşık 3 haftadır her cuma Ayasofya'ya geliyorum. Açılışı olacak 24 Temmuz Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyorum. O gün Cuma Namazını Ayasofya'da eda etmenin mutluluğunu ve sevincini yaşayacağız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Bünyamin Bölükbaşı ise Türk bayrağıyla Ayasofya'yı ziyarete geldiğini belirterek, şükür namazını kıldığını, ilk cumayı kılmak için de camiye geleceğini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: AYASOFYA'NIN BU SÜRECİ BİZİM İÇ EGEMENLİK MESELEMİZDİR



Başkan Erdoğan bugün Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir." dedi.

Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazına ilişkin, "1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek." dedi.

"AYASOFYA'NIN BU SÜRECİ BİZİM İÇ EGEMENLİK MESELEMİZDİR"

BaşkanErdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. (Ayasofya) Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz." dedi.

"AYASOFYA'NIN&NBSP;ESARET ZİNCİRİ&NBSP;SÖKÜLÜP ATILMIŞTIR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Ayasofya'nın bu esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir aslında sökülüp atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasının gençlik yıllarının en büyük hayallerinden olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz." şeklinde konuştu.

"KARDEŞ AZERBAYCAN'I KESİNLİKLE YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Son günlerde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Nahçıvan işgal altında. Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır." mesajını verdi.