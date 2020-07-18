18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak G-20'deki mevkidaşları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak G-20'deki mevkidaşları ile görüştü

Hazine ve  , "G20 Maliye Bakanları ve Başkanları ile G20 ’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak G-20'deki mevkidaşları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik. " açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, "İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." diye konuştu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ AÇIKLAMASI
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan çiftçilere müjde! Bugün hesaplara yatacak... SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE! BUGÜN HESAPLARA YATACAK...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: BU ZORLU SÜREÇTE TÜM TÜRKİYE BİRLİK OLDUK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA