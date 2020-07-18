Tarih belli oldu! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
AÖF yaz okulu kayıt tarihi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavlarının yapılacağı duyurulduktan sonra kayıtların hangi tarihte yapılacağı açıklandı. Mezun olabilmek için yaz okulu kayıtlarını bekleyen öğrenciler son gelişmeleri araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte cevaplar...
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sene yaz okulu sınavlarının yapılmasına karar verildi. Duyurunun yayımlanmasının ardından binlerce öğrenci yaz okulu için heyecanlı bekleyişe geçti. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, internet üzerinden başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
2019-2020 yaz okulu kayıtları 20 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler kayıtlarını https://aof.anadolu.edu.tr/kayit adresinden yapabilecekler.
YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
YAZ OKULU SINAVLARI TEMMUZ VEYA AĞUSTOS AYLARINDA YAPILAMAZ MI?
Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca, "Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere 5 haftadan az olamaz". Başvuru, eğitim ve sınavlara hazırlık süreçleri dikkate alındığında, yz okulu sınavları ancak Eylül ayı başında gerçekleştirilebilmektedir.
NOT YÜKSELTMEK İÇİN YAZ OKULUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?
Genel not oralamanız 2,00'ın altında ise koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz.
AÖF 3 DERS SINAVI VAR MI?
2019-2020 döneminde üç ders sınavı uygulanmayacak. Üç ders sınavı yerine, kayıt ya da ders seçimi için ön şart gerektirmeyen ve tüm öğrencilerin istedikleri beş dersi alabileceği yaz okulu uygulanacak.