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Son dakika: Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde! Bugün hesaplara yatacak...

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada; "BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde! Bugün hesaplara yatacak...

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

"Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun"

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