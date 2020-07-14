Son dakika: Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde! Bugün hesaplara yatacak...

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

"Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun"