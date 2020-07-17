Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Berat Albayrak, tarihi projeye 31 yeni eğitimin eklendiğini, eğitim sayısını 62'ye çıktığını ve eğitim süresinin 1422 saate yükseltildiğini duyurdu.
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1 milyon yazılımcı projesi hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, müjdeli haberi verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesi ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Albayrak, "17 Temmuz 2020 #1MilyonYazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!" ifadelerini kullandı.