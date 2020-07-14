Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, ekonomideki yükselişe ilişkin paylaşımda bulunan Mahir Ünal'a yanıt verdi. Bakan Albayrak, "Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük Hep birlikte daha iyisini başaracağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, ekonomideki yükselişe ilişkin paylaşımda bulunan Mahir Ünal'a yanıt verdi. Bakan Albayrak, "Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük Hep birlikte daha iyisini başaracağız." dedi.
BU ZORLU SÜREÇTE TÜM TÜRKİYE BİRLİK OLDUK
Bakan Albayrak, "Sayın Mahir Ünal bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir. Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız." dedi.
Sayın @mahirunal bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 14, 2020
Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük👊 Hep birlikte daha iyisini başaracağız.👍 https://t.co/jvi3Ki4vel
Mahir Ünal, "Ekonomik iyileşme belirgin bir hız kazandı, güven endeksleri yükseldi, borsamız salgın öncesi değerlerini yakaladı, PMI 53,9'u gördü. Azmi, çabası ve mücadelesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.
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