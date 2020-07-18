Müjdeli haber geldi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS sonuçları için araştırmalar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da gerçekleştirildi. Üniversite hayali ile sınava katılan öğrenciler, bu yıla ilişkin tercih işlemlerin başlayacağı tarihe kilitlendi. Tercih dönemi öncesinde puanlar merak ediliyor. Öğrenciler YKS puanlarına göre tercih bildiriminde bulunacaklar. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde sonuç tarihi duyuruldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte cevaplar...

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.