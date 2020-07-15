Meclis Başkanı Şentop: Gazi Meclis'in şerefli mensupları milli iradeyi kahramanca savundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te düzenlenen 15 Temmuz programında önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Şentop, "15 temmuz işgal girişiminin 4'üncü yıl dönümünde hain çetenin hedef alındığı Gazi Meclis'te bir aradayız. Gazi Meclis'in şerefli mensupları milli iradeyi kahramanca savundu. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle mağlup edildiler." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları:

"Türkiye'ye yönelik en kanlı teşebbüslerden biri olan milletimizin kararlılığı ve cumhurbaşkanımızın liderliğiyle mağlup edilen 15 temmuz işgal girişiminin 4'üncü yıl dönümünde hain çetenin hedef alındığı Gazi Meclis'te bir aradayız.

ZULÜM ATEŞİNİ KANLARIYLA SÖNDÜREN...

Evvela ifade etmeliyim ki biz bir matem töreni için burada değiliz. Burada bir araya gelişimizin manası, 15 Temmuz'a geçit vermeyen kararlılığın hala diri olduğunu ilan etmektir.

Arkamda gördüğünüz anıt, kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanlarımızın anısına dikilmiştir.

HAİNİN HESABI TUTMADI

100'üncü yılını iftiharla kutladığımız Yüce Meclis, bir milli merkezdir. İkincisi 15 temmuz gecesi ortaya çıkan ihanet çetesinin ana hedeflerinden birisi de Yüce Meclis olmuştur.

Hainin hesabı tutmadı. O gece bu Yüce Meclis'te, az ileride millet direnirken, emniyet genel müdürlüğünün önünde hainlere geçit vermezken gazi Meclis'in şerefli mensupları milli iradeyi kahramanca savunmuşlardır.

O İSİMLERİ UNUTMADI

Milletle el ele direnen başta dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman olmak üzere bütün milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Son Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'ı da şükranla anıyorum."