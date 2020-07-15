ABD’ye Türk üssü: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret!

Milliyet'in haberine göre "TOBB TTM Şikago", özel olarak seçilmiş pazar segmentlerinde katma değerli hizmetler sunan ve sistemin tüm bileşenlerinin tek çatı altında toplandığı bir platform özelliği taşıyacak. Merkez öncelikle makine ve teçhizat, oto yan sanayi, mobilya, plastik ve kimyasal ürünler, mermer, çimento ve diğer taşlar, tekstil ve hazır giyim, gıda, hızlı tüketim malları, demir ve çelik, hava taşıtları aksam ve parçaları, alüminyum sektörlerinde faaliyet gösterecek.