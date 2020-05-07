‘Kuruluş Osman’ın yıldızı Aslıhan Karalar Yale ve Stanford'un ardından Harvard için hazırlanıyor

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki gün Kuruçeşme'de alışveriş yaptı. Karantina günlerini yemek yapıp bol bol kitap okuyarak geçirdiğini söyleyen 2017'de Best Model seçilen Karalar, eğitimini ise her geçen gün ilerletiyor…

Londra'daki King's College'da işletme okuyan Aslıhan Karalar, karantinada Yale Üniversitesi'nin 'Science of Well-Being' (Bütünsel Sağlık) ve Standford Üniversitesi'nin de 'Food and Health' (Yemek ve Sağlık) online kurslarına katıldı.

21 yaşındaki genç kız, Kuruluş Osman'da Burçin Hatun rolüyle büyük beğeni topluyor.