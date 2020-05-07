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‘Kuruluş Osman’ın yıldızı Aslıhan Karalar Yale ve Stanford'un ardından Harvard için hazırlanıyor

2017’de Best Model seçilen ve 'da başarılı bir oyunculuk sergileyen , 'da eğitim almak için hazırlanmaya başladı. Karantina sürecinde ABD’deki Yale ile ’nde eğitim alan güzel oyuncu, şimdi de Harvard için hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020
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‘KURULUŞ OSMAN’IN YILDIZI HARVARD İÇİN HAZIRLANIYOR

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'ın güzel oyuncusu , önceki gün Kuruçeşme'de alışveriş yaptı. Karantina günlerini yemek yapıp bol bol kitap okuyarak geçirdiğini söyleyen 2017'de Best Model seçilen Karalar, eğitimini ise her geçen gün ilerletiyor…

Londra'daki King's College'da işletme okuyan Aslıhan Karalar, karantinada 'nin 'Science of Well-Being' (Bütünsel Sağlık) ve Standford Üniversitesi'nin de 'Food and Health' (Yemek ve Sağlık) online kurslarına katıldı.

21 yaşındaki genç kız, Kuruluş Osman'da Burçin Hatun rolüyle büyük beğeni topluyor.

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