FETÖ'cülerin yeni ByLock oyunu deşifre oldu: İsimsiz kullanmışlar

Öte yandan gözaltında olan aktif görevdeki komiser yardımcısının, ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişimini kimin yaptığını bilmediğini ve FETÖ ile ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda yakalanan diş hekimi E.E.'nin ise 'etkin pişmanlık'tan faydalanarak, 'ByLock'u daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalışan eniştesi ve kız kardeşinin 'gizli haberleşme' için cep telefonuna kurduğunu ancak bunun ne demek olduğunu bilmediğini iddia ettiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





