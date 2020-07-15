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Bakanlık açıkladı! Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre... Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Bakanlık açıkladı! Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kaplan operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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