Bakanlık açıkladı! Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre... Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kaplan operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/gcnrS4ciMT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2020