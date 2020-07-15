Bakanlık açıkladı! Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kaplan operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.