Son dakika: MSB: Zap'ta 2 PKK'lı öldürüldü
Son dakika... MSB, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." dedi. MSB, "Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." mesajını verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurmaya devam ediyor.
MSB'den yapılan son açıklamada operasyonların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.
ZAP'TA 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlık, "Operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." dedi.
KARARLILIK MESAJI
MSB, "Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." mesajını Twitter'dan verdi.
TELABYAD'DAKİ BOMBALI SALDIRIDA YARALANANLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Öte yandan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 11 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Telabyad kent merkezindeki emniyet müdürlüğü binası yakınlarında terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirirken, 11 sivil de yaralandı.
Yaralılar, sınırın Türkiye tarafından gönderilen ambulanslarla alınarak, ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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