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Son dakika | MSB: Haftanin'de 2 PKK'lı öldürüldü! Tüm inleri başlarına yıkılacak

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Son dakika | MSB: Haftanin'de 2 PKK'lı öldürüldü! Tüm inleri başlarına yıkılacak

MSB, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı ve operasyonlara ait bir de video paylaştı.



"TÜM İNLERİ BAŞLARINA YIKILACAK"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." denildi.

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