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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

, başarılı şekilde devam eden Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında icra edilen hava harekatıyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı başarılı şekilde sürdürülen Pençe Kaplan Operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada hava harekatıyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek."

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