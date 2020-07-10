MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı başarılı şekilde sürdürülen Pençe Kaplan Operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada hava harekatıyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek."