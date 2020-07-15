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Son dakika: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koruma polisinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Genel Başkanı 'in koruma polisinin Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine, Akşener törenlerine katılmama kararı aldı.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Son dakika: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koruma polisinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Partiden yapılan açıklamada, daha önce 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlenecek anma programına Genel Başkan Meral Akşener'in de katılacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ancak Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar Sayın Genel Başkanımıza yapılan test negatif çıkmışsa da yapılan değerlendirmeler sonrası törene katılanları riske atmamak için programa katılmama kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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