15 Temmuz'da eşini ve bir bacağını kaybeden Vahide Şefkatlıoğlu: İki cihanda çekecekler





"İKİ CİHANDA ÇEKECEKLER"

"Rabbim o günleri bu ülkeye bir daha yaşatmasın" diyen Şefkatlioğlu, geçen 4 yılın acısını şu sözlerle ifade etti:

"Ülkemin daha iyi yerlere gelmesini istiyorum. Evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirelim. O ruhu yaşatalım. Vatanımıza, dinimize, bayrağımıza o geceki ruhla her zaman sahip çıkalım. Çareyi dışarıda aramayalım. Bize onlardan ancak kötülük gelir. Benim eşim bu yolda şehit oldu. Onun şehitliği benim mutluluğum oldu. En büyük sabrım da bu hainlerin hem Türk mahkemelerinde hem de Rabbimin huzurunda en adil şekilde cezalandırılmaları. O gece için zerre pişman olmadım. Biz o gece dünyaya gücümüzü, imanımızı gösterdik." (Furkan Kara/Sabah)