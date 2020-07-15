15 Temmuz kahramanları için tüm imkanlar seferber edildi

Bakan Selçuk, "15 Temmuz gecesi devlet ve millet iradesi için mücadele eden ve bu uğurda can veren 251 şehidimizin yakını, 2 bin 734 gazimiz ile gazi yakınlarımıza istihdamdan eğitime uzanan birçok konuda destek sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Zehra Zümrüt Selçuk, "15 Temmuz şehit yakınlarımız ve gazilerimizi kamuda istihdam ederek düzenli gelir sahibi olmalarına imkan tanıdık" ifadelerine yer verdi.

Selçuk "Şehit ve gazilerimizin çocuklarına, özel öğretim kurumlarının yüzde 3'lük kontenjanı dahilinde ücretsiz eğitim imkanı sağladık" dedi.

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "15 Temmuz'da aldığı yaralar sebebiyle malul olmuş, yüzde 60 ve üzeri iş gücü kaybı raporu olanlara maluliyet aylığı bağladık" bilgisini paylaştı.