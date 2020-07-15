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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı

Son dakika haberi... 251 vatandaşın şehit olduğu tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz 'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı

15 Temmuz darbe girişiminde 34 vatandaşın şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı

Bunun yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş, ayrıca Anadolu Yakası tarafına 15 Temmuz Şehitler Anıtı da yapılarak vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı

Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı
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