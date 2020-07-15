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Haberler Galeri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü İstanbul'dan başladı! Son durak Ömer Halisdemir

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü İstanbul'dan başladı! Son durak Ömer Halisdemir

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" İstanbul'dan başladı. Konvoy Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katıldıktan sonra Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket edecek.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 09:19
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü İstanbul'dan başladı! Son durak Ömer Halisdemir

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" İstanbul'dan başladı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü İstanbul'dan başladı! Son durak Ömer Halisdemir

Motosiklet tutkunları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araya gelerek buradan konvoy halinde Ankara'ya doğru hareket etti.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü İstanbul'dan başladı! Son durak Ömer Halisdemir

Saat 06.00'da başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" kapsamında sürücüler, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılacak.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü İstanbul'dan başladı! Son durak Ömer Halisdemir

Ankara'daki törenin ardından konvoy, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket edecek.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü İstanbul'dan başladı! Son durak Ömer Halisdemir