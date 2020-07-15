15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü İstanbul'dan başladı! Son durak Ömer Halisdemir

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" İstanbul'dan başladı. Konvoy Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katıldıktan sonra Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket edecek.