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Son dakika: Ankara'da FETÖ-PDY'nin "adalet mahrem yapılanması"na operasyon

15 Temmuz öncesi kritik bir operasyon gerçekleşti. , 'nün üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 19'unun gözaltına alındığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: Ankara'da FETÖ-PDY'nin adalet mahrem yapılanmasına operasyon

15 Temmuz öncesi kritik bir operasyon gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin "adalet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

15 Temmuz öncesi FETÖ-PDY’nin adalet mahrem yapılanmasına önemli operasyon 15 TEMMUZ ÖNCESİ FETÖ-PDY'NİN "ADALET MAHREM YAPILANMASI"NA ÖNEMLİ OPERASYON



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 19 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

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