Son dakika: Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullandığı ve ankesörlü büfe telefonlarından ardışık arama ile örgüt üyeleri irtibat kurduğu öne sürülen, aralarında hemşirelerin de bulunduğu 24 kişi tespit edildi.

OPERASYON YAPILDI

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli Karaman, Yozgat, Ankara, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Eş zamanlı evlere giren ekipler, yaptıkları aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere ait dijital malzemelere de el koydu.

ADANA'YA GÖNDERİLECEKLER

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.