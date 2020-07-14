İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 13 bin soruşturmada 6 bin 500 mahkûmiyet kararı verildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelede gelinen noktadaki bilançoyu açıkladı. Başsavcılık, FETÖ hakkında yürütülen 13 bin soruşturmada 6 bin 500 mahkûmiyet kararı verildiğini açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, FETÖ militanlarınca gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde bu yana, darbe girişimine iştirak ettikleri veya sadece terör örgütü mensubu oldukları tespitiyle toplam 2 bin 991 asker şahsa yönelik adli işlem yapıldığı kaydedildi.

169 FİRARİ VAR

Bu şahıslardan bin 237'sinin tutuklandığı, 169'nun firari durumda bulunduğu, hakkında işlem yapılan asker şahıs sayısından bin 886'sının terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış mensuplarını tespit yöntemlerinden olan ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatları dolayısıyla işlem yapılan şahıslardan olduğu belirtildi.

Bu şahıslardan 801'inin tutuklandığı, 252'sinin örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgi verdiği değerlendirilen itirafçı konumunda bulunduğu ifade edildi.

"BYLOCK TALK AND CHAT" KULLANICISI…

Münhasıran terör örgütü mensuplarınca örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan kriptografik haberleşme sistemlerinden olan "Bylock Talk And Chat" programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 bin 550 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği veya yardım ettiğinden bahisle 980 işadamı statüsündeki şahıs hakkında adli işlem yapıldığı da belirtildi. Toplamda 13 bin soruşturma yapılıp 6 bin 500 mahkûmiyet kararı verildiği, soruşturma ve davaların devam ettiği ifade edildi. (Nazif Karaman/Sabah)