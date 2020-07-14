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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Meclis ile görüşmeyi reddedenlerin şikayet etme hakkı yoktur

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (, "Türkiye Barolar Birliği kurulurken, Türkiye'nin birliği olması için hiçbir baronun kendisini figüran kabul etmesine izin verilmemiştir. 'nun, 'nun, 'nun sayısal üstünlüğü sebebiyle Barosu, Barosu, Barosu figüran rolündedir." dedi.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Meclis ile görüşmeyi reddedenlerin şikayet etme hakkı yoktur

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, çoklu barolar düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"MECLİSLE GÖRÜŞMEYİ REDDEDENLERİN ŞİKAYET ETME HAKKI YOKTUR"

Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği kurulurken Türkiye'nin birliği olması için hiçbir baronun kendisini figüran kabul etmesine izin verilmemiştir. Bugün İstanbul Barosu'nun, Ankara Barosu'nun, İzmir Barosu'nun sayısal üstünlüğü sebebiyle Ardahan Barosu, Kayseri Barosu, Kırşehir Barosu figüran rolündedir. Kimse kimseye mahalle baskısı kurmasın. Meclisle görüşmeyi reddedenlerin, 'Meclis bu kanunu niye çıkardı' diye şikayet etme hakkı yoktur. Benim şikayet etme hakkım vardır, görüşenlerin şikayet etme hakkı vardır ama Meclisle görüşmeyi ve derdini anlatmayı reddedenlerin hiç böyle bir hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

TBB'DE BAZI KOMİSYONLARDA YAŞANAN İSTİFALAR

Feyzioğlu, "Bunlar bizim ihtiyari komisyonlarımızdır. İstifa edebilirler, yerlerine yenisi gelir. Hiç problem değil, kendi takdirleridir, saygı duyarım ama Türkiye Barolar Birliği dimdik ayaktadır. Türkiye Barolar Birliğini bölmek gibi bir teşebbüs yasama organı tarafından yoktur, idare tarafından yoktur. İstanbul Barosu Sayın Başkanının da Türkiye Barolar Birliğini bölme ya da yıkma teşebbüsünü doğru bulmadığını ifade edeyim." dedi.

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