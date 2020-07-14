HSK Başkanvekili’nden 15 Temmuz mesajı: “Yılmadan gevşemeden FETÖ ile mücadelemiz sürecek”

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İŞTE O MESAJ

"Bu asil milletin milli manevi ve sosyal değerlerine saygılı görünerek kandırdığı saf ve temiz evlatlarını, bağımsız düşünemeyen, sorgulamadan itaat eden kurşun asker haline getirip, yine millete karşı silah gibi kullanan, bu toprakların gördüğü en hain örgütlerden biri olan FETÖ; 2007 tarihinden itibaren, yargı ve emniyet içine yerleştirdiği unsurları ile yürüttüğü soruşturma ve kovuşturmalarla, milli olan her unsuru ve kurumlara duyulan güveni ortadan kaldırmaya çalışmış, en son; devletin dirliğini, ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan Fetullahçı bir diktatörlük için gerçekleştirdiği 17-25 yargı darbesi ile ulaşamadığı hain emelleri uğruna bu kez ordu içindeki unsurlarını harekete geçirmiş, ancak bu kez de karşısında; bu yüce milletin, fedakar, gözünü budaktan sakınmayan, vatan söz konusu olunca birer aslan kesilen kahraman evlatlarını bulmuştur.

Ne Mutlu; o gün durması gereken yerde korkusuzca duranlara.

Ne Mutlu; Türk Yargısını "sizi içeri tıkan Kudret böyle istiyor" ayıbından kurtarıp, milli iradeye, demokrasiye, kendisine emanet edilen Cumhuriyete, devletine sahip çıkan, Yargı tarihini kahramansız bırakmayan hakim-savcı meslektaşlarıma.

Ne Mutlu; FETÖ terör örgütünün millete ve devlete yaptıkları kötülükleri hiç unutmayıp, bu musibetten ders alanlara.

Ne Mutlu; yılmadan, gevşemeden, gaflete düşmeden, tehlikenin büyüklüğünü unutmadan; Anayasa ve yasaların verdiği yetki ve mutlak tarafsızlıkla, daima hukuk içinde, kanun dışı davranan herkese hesap soran Yargı mensuplarına.

15 Temmuz destanının kahramanları şehit ve gazilerimiz bu millet sizi hiç unutmayacak. Daima saygı ve minnetle anacak.

Türk Yargı Teşkilatı her birimi ile o gün olduğu gibi bundan böylede; hukuka bağlılığı, kendine özgü ağırlığı ve mutlak tarafsızlığı ile büyük Türk Milletinin ve Devletinin yanında olacaktır.

Tüm şehitlerimizin Ruhu Şad, mekânı cennet, Asil Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kutlu olsun."

Nazif Karaman/SABAH