İstanbul korona halayı! Tedbiri elden bıraktılar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen Sultangazi ve Arnavutköy'de kaydedilen görüntülerde kurallara uyulmadığı görüldü. Vatandaşlar, tedbir kurallarını hiçe sayarak kendileri ve yanındakileri tehlikeye attılar.
Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Yasağın kalkmasından sonra sosyal mesafeli düğün sezonu başladı. Ancak, İstanbul'da kaydedilen görüntülerde kurallara uyulmadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığına dair açıklama yapmasına rağmen sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün eğlenceleri yapılmaya devam ediyor.
MASKE VAR, SOSYAL MESAFE YOK
Sultangazi'de bir düğün salonunda genç bir çiftin düğün töreninde 'takı izdihamı' yaşandı. Düğüne katılan davetlilerin büyük bir çoğunluğunun maske kullanmasına rağmen sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Gelin ve damada takı takmak için sıraya giren davetliler, uyarılara ve koronavirüs tehlikesinin devam etmesine rağmen sosyal mesafeye uymamaları 'pes' dedirtti.
KORONAVİRÜS HALAYI
Arnavutköy'de açık alanda yapılan bir düğünde ise davetlilerin sosyal mesafe kurallına uymadığı görüldü. Sosyal mesafesiz açık alanda gerçekleşen düğün eğlencesi cep telefonu ile kaydedildi.
AFRİKA KÖKENLİLERİN MASKESİZ, SOSYAL MESAFESİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Afrika kökenliler, bir arkadaşlarının doğum günü partisi için biraraya geldi. Bir binanın bodrum katında yaşayan arkadaşına doğum günü sürprizi yapan grup, daha sonra binanın arka boşluğunda doğum günü partisi düzenledi. Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan grubun doğum günü partisi cep telefonu ile kaydedildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Darbenin seyrini değiştiren kahraman
- Rize'de Ağaran Şelalesi taştı!
- Yine CHP yine israf! Kişi başına yemek bedeli dudak uçuklattı
- AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin skandal 'Ayasofya' ve '15 Temmuz' açıklamalarına tepki gösterdi
- DSÖ'den koronavirüs hakkında korkutan uyarı
- AK Parti MYK toplandı
- Bakan Soylu sel bölgesine gitti
- İtalyan Lig partisi lideri Salvini'den Ayasofya skandalı
- 15 Temmuz treni sefere hazır
- Vezneciler hainlerine ceza yağdı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?